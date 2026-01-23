Reajustes menores en proveedoras tras despido masivo de GM

Aunque GM despidió a 1,900 empleados, Ramos Arizpe mantiene vacantes y feria de empleo para reubicar trabajadores, sin afectar el empleo industrial

Tras el despido masivo de alrededor de 1,900 trabajadores en General Motors, en Ramos Arizpe se han registrado reajustes menores en algunas plantas proveedoras, sin que exista un efecto dominó en el empleo industrial, informó Jacobo Zertuche Cedillo, al detallar que actualmente hay más de 2 mil vacantes disponibles para reubicar a los trabajadores afectados.

Movimientos laborales por cierre de líneas de producción

De acuerdo con el funcionario, los movimientos laborales detectados corresponden principalmente al cierre de líneas de producción de vehículos eléctricos, derivado del cambio de orientación del mercado estadounidense, sin que ello implique el retiro de operaciones completas ni la salida de empresas del municipio. Señaló que varias plantas continúan operando y, en algunos casos, fortaleciendo líneas de combustión interna.

Ajustes en plantas proveedoras

Entre los ajustes reportados se encuentran recortes aproximados de 40 trabajadores en BorgWarner, alrededor de 200 en Martinrea y cerca de 100 en HCMF, además de otros movimientos menores en distintas compañías. Zertuche Cedillo subrayó que estos números no representan una crisis generalizada, sino ajustes puntuales dentro de un mercado laboral que sigue mostrando demanda de mano de obra.

Esquema de vinculación con empresas para reubicar trabajadores

Indicó que, para atender a las personas liquidadas de GM, el municipio implementó un nuevo esquema de vinculación directa con empresas, concentrando vacantes por perfil para canalizar a los solicitantes de forma inmediata, lo que ha permitido mayor respuesta y aceptación por parte de los empleadores.

Feria del empleo y vacantes disponibles

En coordinación con el Gobierno del Estado, se prepara una feria del empleo el próximo 30 de enero, en la que se prevé ofertar más de 2 mil vacantes, además de las disponibles actualmente en el municipio. Recordó que en la feria del año pasado se ofrecieron 2,400 empleos, de los cuales cerca de 800 se concretaron en el corto plazo.

Nuevas inversiones y ampliación de la oferta laboral

Finalmente, señaló que existen nuevas empresas interesadas en instalarse en Ramos Arizpe, aunque los anuncios se realizarán una vez que concluyan los procesos de adquisición de terrenos y definiciones de inversión, lo que podría ampliar la oferta laboral durante los próximos meses.