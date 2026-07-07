Reactivan orden de aprehensión de Alonso Ancira. Esta es la razón

El caso Agronitrogenados se originó por la compra que Pemex realizó de una planta de fertilizantes considerada obsoleta y requirió inversiones millonarias

El incumplimiento del acuerdo reparatorio firmado en 2021 dejó sin efecto la suspensión del proceso penal por el caso Agronitrogenados

La orden de aprehensión contra el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, volvió a tener efectos porque incumplió el acuerdo reparatorio que le permitió recuperar su libertad en 2021. El empresario se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 040 dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) como reparación del daño por el caso Agronitrogenados, pero dejó pendiente el último pago y actualmente adeuda 112 millones 664 mil 040 dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el incumplimiento del convenio fue la causa por la que se reactivó la orden de captura. Durante su conferencia matutina señaló:

“No ha acabado de pagar (Ancira), por eso revivió la orden de aprehensión, pero eso que lo explique la Fiscalía (General de la República)”, al referirse a la situación jurídica del empresario.

La explicación radica en que el acuerdo aprobado por un juez federal el 19 de abril de 2021 suspendió el proceso penal únicamente mientras Ancira cumpliera íntegramente con el calendario de pagos establecido con Pemex. Al dejar de cubrir una de las exhibiciones pactadas, perdió el beneficio jurídico que mantenía suspendida la acción penal en su contra.

El acuerdo le permitió recuperar la libertad

Alonso Ancira fue extraditado desde España en 2021 para enfrentar un proceso penal derivado de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex. La Fiscalía General de la República lo acusó del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de una investigación relacionada con la adquisición de esa planta durante la administración de Emilio Lozoya Austin.

Para evitar continuar el juicio penal, Ancira celebró un acuerdo reparatorio con Pemex mediante el cual aceptó reparar el daño patrimonial ocasionado por la operación. El convenio ascendió a 216 millones 664 mil 040 dólares y fue validado por un juez de control.

Como parte del acuerdo, el empresario realizó un primer pago de 50 millones de dólares el 23 de noviembre de 2021. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2022, cubrió una segunda exhibición por 54 millones de dólares.

Con ambos depósitos liquidó 104 millones de dólares, equivalentes a menos de la mitad del monto comprometido. El saldo restante quedó programado para cubrirse mediante un tercer pago.

El tercer pago nunca fue realizado

La última exhibición, por 112 millones 664 mil 040 dólares, venció el 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, el recurso nunca fue entregado a Pemex, por lo que el acuerdo reparatorio quedó incumplido.

Al no cumplirse una de las condiciones esenciales del convenio, desapareció el beneficio que mantenía suspendido el proceso penal. En consecuencia, la Fiscalía General de la República quedó en posibilidad de continuar con la causa penal y hacer efectiva nuevamente la orden de aprehensión emitida contra el empresario.

El incumplimiento ocurrió en medio de la crisis financiera que enfrentaba AHMSA. Para entonces, la siderúrgica había suspendido prácticamente toda su producción, acumulaba adeudos con trabajadores, proveedores y acreedores, además de enfrentar diversos procedimientos judiciales que posteriormente derivaron en la declaración de quiebra.

La investigación por Agronitrogenados continúa

El caso Agronitrogenados se originó por la compra que Pemex realizó de una planta de fertilizantes considerada obsoleta y que posteriormente requirió inversiones millonarias para su rehabilitación. La Fiscalía sostiene que esa operación ocasionó un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado.

Aunque el acuerdo reparatorio permitió suspender temporalmente el proceso penal, su vigencia dependía del pago total de los 216.6 millones de dólares comprometidos. Al quedar pendiente 112.664 millones de dólares, la suspensión perdió efectos y la orden de aprehensión volvió a estar vigente.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum constituyen la confirmación oficial de que el incumplimiento del acuerdo reparatorio fue el motivo por el cual se reactivó la orden de captura contra Alonso Ancira. Corresponderá ahora a la Fiscalía General de la República informar sobre el estado procesal del expediente y las acciones legales que seguirán en este caso.