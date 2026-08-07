Reactivan bomba de agua tras nueve días de reparación

SIMAS Torreón puso nuevamente en operación la bomba 27R, mejorando el abasto de agua potable en la colonia Fidel Velázquez

Luego de nueve días de trabajos ininterrumpidos, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón reincorporó a la red de distribución de agua potable la bomba 27R de la colonia Fidel Velázquez, la cual retomó operaciones a las 03:00 horas de este miércoles con un gasto de 35 litros por segundo.

El gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, informó que durante las labores se repararon cinco daños estructurales del pozo, además de realizar mantenimiento al motor e instalar una nueva bomba, columna y equipamiento, lo que permitió poner nuevamente en funcionamiento el sistema.

Explicó que las condiciones en las que se encontraba la estructura del pozo obligaron a extender el tiempo de reparación para garantizar una operación segura y eficiente. Señaló que el suministro de agua se restablecerá de manera gradual conforme la red hidráulica recupere la presión necesaria.

La bomba 27R abastece a las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Las Lomas. SIMAS destacó que estas acciones forman parte de los trabajos para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio de agua potable para las familias de Torreón.