Reacciona gobernador ante retiro de visa a funcionaria

Manolo Jiménez Salinas explicó que el retiro de la visa a la subsecretaria de la Región Norte, Sonia Villarreal, estaría relacionado con su embarazo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que el retiro de la visa estadounidense a la subsecretaria de la Región Norte, Sonia Villarreal, estaría relacionado con su embarazo y con nuevas disposiciones migratorias del gobierno de Estados Unidos.

“Tengo entendido que, como no hay mucha información porque no la dan las autoridades de Estados Unidos, tiene que ver con su embarazo, por el nacimiento de su hijo allá supuestamente. Sí, porque iba a nacer en tres semanas, entonces con la nueva política migratoria creo que por ahí hubo una situación”, señaló el mandatario.

Jiménez consideró que la medida forma parte de un cambio en las reglas para evitar que personas extranjeras den a luz en territorio estadounidense.

“Soy respetuoso de las decisiones que tomen las autoridades de Estados Unidos y lo que tengo de información es que se dio a raíz de esta situación en la que se ha restringido un poco más que personas de otros países puedan dar a luz en Estados Unidos”, explicó.

El gobernador añadió que este tipo de casos son comunes en la frontera, donde por razones culturales muchas familias han optado históricamente por que sus hijos nazcan en el vecino país.

“Es un tema cultural, diría yo, de hace muchos años. Nada más que ahora hay una nueva política de cruce y, por lo que me dicen, esa es la razón”, indicó.

Jiménez sugirió que los integrantes del gabinete estatal deberán tomar precauciones al viajar al extranjero para evitar contratiempos relacionados con este tipo de disposiciones.