Ratifica diputada compromiso con Distrito 12 de Coahuila

Edna Ileana Dávalos Elizondo ratificó su compromiso con el Distrito 12 de Coahuila, que comprende Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente

Durante la presentación del informe de la alcaldesa Mayra Ramos de General Cepeda, Coahuila, la diputada local Edna Ileana Dávalos Elizondo, representante del Distrito 12 del Congreso de Coahuila, ratificó su compromiso con el trabajo conjunto en favor de los ciudadanos.

El Distrito 12 comprende los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, territorios que, dijo, han sido la prioridad de su gestión legislativa y de vinculación con los gobiernos municipales y la ciudadanía.

La legisladora destacó que la coordinación con las autoridades locales ha permitido avanzar en acciones que benefician directamente a las familias de la región, tanto en gestión social como en programas de apoyo económico y comunitario.

Edna Dávalos afirmó que este esquema de trabajo en equipo, del legislativo con los ayuntamientos, ha sido fundamental para enfrentar las necesidades de la población y generar resultados tangibles durante su gestión.

Mirando hacia el 2026, Dávalos Elizondo aseguró que mantendrá esa misma dinámica de colaboración y trabajo conjunto para continuar impulsando proyectos y estrategias que fortalezcan el desarrollo de los municipios que integran el Distrito 12.

Subrayó que el esfuerzo coordinado no solo ha sido eficaz, sino esencial para consolidar acciones en beneficio de las comunidades, y que la ruta de trabajo seguirá firme en los próximos años.