Rastrean auto robado hasta una vivienda y detienen al ladrón

La investigación se originó tras el robo de un Nissan Tsuru negro, modelo 2001, ocurrido el pasado 23 de septiembre en la colonia Vista Hermosa

El seguimiento realizado por elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos permitió localizar un automóvil con reporte de robo y detener a un hombre presuntamente relacionado con los hechos.

La intervención se concretó este sábado mediante un cateo efectuado por la Fiscalía General del Estado, luego de las investigaciones realizadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La investigación se originó tras el robo de un Nissan Tsuru negro, modelo 2001, ocurrido el pasado 23 de septiembre en la colonia Vista Hermosa.

Con apoyo de las cámaras del sistema de videovigilancia C2 y C4, los agentes reconstruyeron el recorrido de la unidad hasta un domicilio de la calle Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos, donde presuntamente se utilizaba el inmueble para desmantelar vehículos.

Durante el operativo fue detenido Juan Pablo “N”, de 47 años, conocido como “El Wero”, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron el Tsuru reportado como robado, aunque ya había sido desmantelado y seccionado en diferentes partes.

En el cateo participaron elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos, Policía Municipal de Saltillo, Grupo de Reacción Sureste y personal de la Secretaría de Marina, como parte de las acciones de coordinación para combatir el robo y desmantelamiento de automóviles en la ciudad.