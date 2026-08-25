Rancho La Viga vuelve a hacer historia en Becerro Gordo Saltillo

Rancho La Viga ganó la categoría Grande y fue Gran Campeón del Concurso del Becerro Gordo de Saltillo, en honor a su fundador.

El Rancho La Viga, propiedad de la familia Villarreal Garza, se llevó los máximos honores en el tradicional Concurso del Becerro Gordo, organizado por la Asociación Ganadera Local de Saltillo, al obtener el primer lugar de la categoría Grande y el reconocimiento como Gran Campeón durante la edición realizada este fin de semana.

El ejemplar ganador destacó por sus condiciones y calidad, reflejo del trabajo de selección y crianza que durante años ha caracterizado al Rancho La Viga. Este tipo de competencias representan un escaparate para los productores de la región y permiten reconocer el esfuerzo encaminado a mejorar la calidad del ganado y fortalecer la actividad pecuaria en Coahuila.

Los hermanos Villarreal Garza recibieron con orgullo este nuevo reconocimiento y lo dedicaron, una vez más, a la memoria de don Juan Manuel Villarreal, fundador del Rancho La Viga, a quien recordaron con afecto y gratitud “donde quiera que esté”. El triunfo representa no sólo un logro para la familia, sino también la continuidad del legado y la visión con la que nació este rancho.