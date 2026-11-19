Con un proyecto navideño dirigido a las familias, autoridades estatales anunciaron la instalación de El Rancho de Santa en Expo Coahuila, en Saltillo

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa efectuada este miércoles a la una de la tarde en las instalaciones de la propia Expo Coahuila, donde se dieron a conocer los detalles de este proyecto, que busca convertir el recinto en un punto de encuentro para niñas, niños y adultos durante las fiestas navideñas.

El Rancho de Santa estará abierto del 4 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, en 21 días de actividades distribuidos durante ese periodo. Entre sus principales atractivos se contemplan una pista de hielo, fotografías con Santa, granja didáctica, paseos en pony, recorridos en trenecito, talleres infantiles y toro mecánico.

La propuesta también incluirá espectáculos de luz, música y nieve artificial, además de presentaciones en la Herradura Central y espacios comerciales y gastronómicos.

El horario general será de 17:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos las actividades comenzarán a las 14:00 horas.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el acceso será gratuito y se estima recibir entre 9 mil y 10 mil visitantes por día de operación. Para ingresar, los asistentes deberán recoger sus boletos sin costo en taquilla y pasar por los filtros de seguridad establecidos para controlar el aforo.