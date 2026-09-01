Ramos Fest deja derrama de hasta 12 mdp y saldo blanco

La afluencia se mantuvo pese a las amenazas de lluvia y al arranque del ciclo escolar, factores que inicialmente podían reducir la asistencia

El Ramos Fest 2026 dejó una derrama económica estimada de entre 10 y 12 millones de pesos y reunió a cerca de 100 mil personas durante tres días de actividades, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que el movimiento generado por el festival benefició principalmente a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios vinculados con alimentos, bebidas, ropa vaquera, sombreros y otros productos consumidos durante los eventos.

“Estamos hablando de una derrama alrededor de los 10 o 12 millones de pesos este año”, explicó.

Festival reunió a cerca de 100 mil asistentes

La afluencia se mantuvo pese a las amenazas de lluvia y al arranque del ciclo escolar, factores que inicialmente podían reducir la asistencia.

Además de habitantes de Ramos Arizpe y de la Región Sureste, el municipio reportó visitantes procedentes de Nuevo León, Zacatecas y Durango, lo que amplió el impacto económico del festival.

Ramos Fest concluyó con saldo blanco

Gutiérrez Merino informó también que el evento concluyó con saldo blanco, sin pleitos ni incidentes relevantes durante las actividades realizadas entre viernes y domingo.

“No tuvimos ningún problema, ningún pleito, nada”, señaló.

Para los días de mayor concentración se desplegaron filtros de revisión, alcoholímetros, vigilancia en establecimientos y presencia policial en las zonas con mayor número de asistentes.

El alcalde atribuyó el resultado a la coordinación entre personal municipal, corporaciones de seguridad y cuerpos de apoyo, además del comportamiento de los asistentes.

El Ramos Fest incluyó actividades gastronómicas, culturales, musicales y tradicionales en distintos puntos de la ciudad, lo que generó movimiento comercial más allá de las sedes principales del evento.