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Ramos Fest deja derrama de hasta 12 mdp y saldo blanco

Por: Christyan Estrada

31 Agosto 2026, 19:09

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La afluencia se mantuvo pese a las amenazas de lluvia y al arranque del ciclo escolar, factores que inicialmente podían reducir la asistencia

Ramos Fest deja derrama de hasta 12 mdp y saldo blanco

El Ramos Fest 2026 dejó una derrama económica estimada de entre 10 y 12 millones de pesos y reunió a cerca de 100 mil personas durante tres días de actividades, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que el movimiento generado por el festival benefició principalmente a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios vinculados con alimentos, bebidas, ropa vaquera, sombreros y otros productos consumidos durante los eventos.

“Estamos hablando de una derrama alrededor de los 10 o 12 millones de pesos este año”, explicó.

Festival reunió a cerca de 100 mil asistentes

La afluencia se mantuvo pese a las amenazas de lluvia y al arranque del ciclo escolar, factores que inicialmente podían reducir la asistencia.

Además de habitantes de Ramos Arizpe y de la Región Sureste, el municipio reportó visitantes procedentes de Nuevo León, Zacatecas y Durango, lo que amplió el impacto económico del festival.

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Ramos Fest concluyó con saldo blanco

Gutiérrez Merino informó también que el evento concluyó con saldo blanco, sin pleitos ni incidentes relevantes durante las actividades realizadas entre viernes y domingo.

“No tuvimos ningún problema, ningún pleito, nada”, señaló.

Para los días de mayor concentración se desplegaron filtros de revisión, alcoholímetros, vigilancia en establecimientos y presencia policial en las zonas con mayor número de asistentes.

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El alcalde atribuyó el resultado a la coordinación entre personal municipal, corporaciones de seguridad y cuerpos de apoyo, además del comportamiento de los asistentes.

El Ramos Fest incluyó actividades gastronómicas, culturales, musicales y tradicionales en distintos puntos de la ciudad, lo que generó movimiento comercial más allá de las sedes principales del evento.

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