Ramos Fest 2026 espera rebasar asistencia de 71 mil visitantes

La expectativa es que la llegada de visitantes también se refleje en una mayor actividad para restaurantes, comercios y prestadores de servicios

El Ramos Fest 2026 buscará superar la asistencia de más de 71 mil personas registrada durante la edición del año pasado, con tres días de actividades programadas del 28 al 30 de agosto en distintos puntos de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la afluencia alcanzada en 2025 sirve como referencia para dimensionar el crecimiento que ha tenido la celebración y la llegada de visitantes de otros municipios.

Durante las tres jornadas del año pasado participaron más de 71 mil personas, cifra que el municipio pretende incrementar con una programación que combina gastronomía, música, tradiciones y actividades familiares.

“Queremos que cada vez más personas vengan y conozcan Ramos Arizpe”, señaló Gutiérrez Merino.

Esperan mayor actividad comercial y turística

La expectativa es que la llegada de visitantes también se refleje en una mayor actividad para restaurantes, comercios y prestadores de servicios durante ese fin de semana.

Entre los principales eventos se encuentra la segunda edición del Lechón Fest, que se realizará el sábado 29 de agosto en la Alameda Miguel Ramos Arizpe y reunirá a más de 100 equipos.

Preparan tres días de actividades

El programa contempla además actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento distribuidas durante los tres días, con la intención de mantener movimiento de visitantes en diferentes sectores de la ciudad.

La edición 2026 tendrá así como uno de sus principales referentes los 71 mil asistentes contabilizados en 2025, una cifra que colocó al Ramos Fest entre los eventos con mayor convocatoria reciente en el municipio.