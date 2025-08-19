Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Ramos Fest 2025 deja derrama de $5 mdp y termina con saldo blanco

Por: Christyan Estrada

18 Agosto 2025, 16:05

05

05

Compartir

El festival benefició a comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y hoteles locales; además se consolidó como la principal celebración de la región

Ramos Fest 2025 deja derrama de $5 mdp y termina con saldo blanco
Publicidad

El Ramos Fest 2025 cerró con saldo blanco y una derrama económica estimada en $5 millones de pesos, luego de tres días de actividades culturales, gastronómicas, musicales y ecuestres que reunieron a más de 71 mil asistentes en la ciudad.

El festival generó beneficios directos para comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y hoteles locales, al tiempo que se consolidó como la principal celebración de verano en la región Sureste de Coahuila.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 3.18.18 PM (3).jpeg

Entre las actividades más destacadas se encuentra la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, que atrajo a cientos de familias; la participación de mujeres emprendedoras con venta de productos locales; y el Lechón Fest, que reunió a 50 equipos y sumó la colaboración de ranchos, restaurantes y patrocinadores.

La tradicional cabalgata, que convocó a miles de jinetes de municipios como Saltillo, Arteaga y General Cepeda, así como de entidades como Guanajuato e Hidalgo, también aportó al movimiento económico mediante inscripciones, consumo y servicios asociados a la actividad.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 3.18.19 PM.jpeg

Además de la derrama económica, el festival se caracterizó por el ambiente seguro y familiar que predominó en cada jornada. Autoridades municipales reportaron saldo blanco gracias al despliegue coordinado de la Policía Municipal, Policía del Estado, el Grupo de Reacción Sureste y la Secretaría de Marina, lo que permitió garantizar la tranquilidad de los asistentes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció la confianza de los visitantes y felicitó a los ciudadanos de Ramos Arizpe por su participación ejemplar.

“Vivimos un festival donde predominó la inclusión, la tolerancia y la alegría. Agradezco a cada persona que confió en nuestra ciudad y contribuyó a impulsar la economía local”, expresó.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 3.18.19 PM (1).jpeg

Comentarios