Ramos Arizpe tendrá primer anexo con Internamiento en Coahuila

El municipio de Ramos Arizpe construirá el primer Centro de Rehabilitación con Internamiento en su tipo en todo el estado, una obra emblemática que podrá atender hasta 100 personas con problemas de adicciones, de las cuales al menos el 80 por ciento serán originarias del municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El proyecto, tendrá una inversión aproximada de 20 millones de pesos, y será un espacio integral de atención médica, psicológica y de reintegración social, que ofrecerá servicios completamente gratuitos para los pacientes y se construirá en un terreno municipal que se ubica frente a la Alameda de la colonia Escorial.

El alcalde destacó que esta iniciativa marca un antes y un después en la atención a las adicciones en Coahuila, al apostar por un modelo de rehabilitación digno, humano y profesional.

El centro contará con dormitorios, regaderas, enfermería, consultorios médicos, cocina, talleres de capacitación laboral, áreas deportivas y espacios especializados para terapia y rehabilitación física.

Además, se contempla un esquema mixto para hombres y mujeres, con atención especializada según cada caso.

Gutiérrez Merino adelantó que el municipio buscará asociarse con una institución o empresa con experiencia en el manejo de centros de rehabilitación para garantizar una operación profesional y evitar las problemáticas que han surgido en otros establecimientos del país.

“Estamos apostándole a una obra que se convertirá en un ícono estatal. Queremos ofrecer una alternativa real para las personas que enfrentan problemas de adicciones y que requieren apoyo para salir adelante. Este centro será un espacio de atención, formación y reintegración a la comunidad”, explicó el edil durante la presentación del proyecto.

El Centro de Rehabilitación forma parte de un programa integral de infraestructura social que impulsa el municipio, en el que también se incluye la construcción de la nueva Clínica de Salud Popular en la colonia Analco, próxima a concluir.

Las autoridades municipales prevén que el nuevo centro entre en operaciones durante el primer semestre de 2026, y que en su primera etapa brinde atención a pacientes de entre 15 y 60 años de edad, con acompañamiento profesional y actividades enfocadas en la recuperación y la inserción social.