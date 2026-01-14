Ramos Arizpe tendrá dos Ministerios Públicos para mujeres

El edil subrayó que el objetivo es prevenir la violencia, proteger a mujeres, niñas y niños, y reforzar la cultura de la denuncia

A partir de esta semana, Ramos Arizpe contará con dos ministerios públicos especializados para la atención de casos de violencia contra las mujeres, lo que permitirá que las denuncias se presenten y atiendan directamente en el municipio, sin necesidad de trasladarse a Saltillo.

El anuncio se dio tras la reunión que sostuvo el alcalde Tomás Gutiérrez Merino con la fiscal especializada en delitos contra las mujeres y niñas, Katy Salinas, encuentro en el que se confirmó que ambos juzgados operarán inicialmente dentro del Instituto Municipal de la Mujer.

De acuerdo con el alcalde, esta medida busca agilizar el seguimiento de las denuncias, reducir la deserción de casos y evitar que las víctimas tengan que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en traslados y trámites repetidos, una situación que —reconoció— ha provocado que muchos procesos se queden inconclusos.

Actualmente, cuando una mujer presenta una denuncia, el procedimiento implica trasladarla a Saltillo con acompañamiento de personal de seguridad, abogados y trabajadoras sociales, además de acudir posteriormente a ratificar la denuncia.

Con los ministerios públicos locales, ese proceso podrá realizarse de manera inmediata en Ramos Arizpe.

Aunque la instalación de los ministerios públicos podría incrementar el número de denuncias, el alcalde señaló que esto representaría un avance, ya que permitiría darles seguimiento puntual y evitar que los casos se pierdan en el sistema.

Gutiérrez Merino explicó que los nuevos funcionarios forman parte de un proyecto más amplio que implica la construcción del Centro de Empoderamiento de la Mujer, cuya planeación ya está en marcha y que comenzará su desarrollo este año.

Una vez concluido, se prevé ampliar la atención con más ministerios públicos especializados, incluyendo uno enfocado en temas infantiles.

El edil subrayó que el objetivo es prevenir la violencia, proteger a mujeres, niñas y niños, y reforzar la cultura de la denuncia, reconociendo que para muchas víctimas dar ese paso implica enfrentar presiones familiares y sociales.