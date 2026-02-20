Ramos Arizpe supera auditoría federal 2024 sin observaciones

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este resultado responde a una política de orden administrativo y disciplina financiera

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones la revisión del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras solventar en tiempo y forma todos los requerimientos técnicos y financieros derivados del proceso de fiscalización.

Ramos Arizpe cierra auditoría federal sin pendientes

La revisión federal evaluó el manejo de recursos públicos transferidos al municipio, así como la correcta integración de expedientes, comprobación del gasto y cumplimiento de disposiciones normativas. La documentación fue entregada dentro de los plazos establecidos, permitiendo cerrar el ciclo de auditoría sin señalamientos.

Coordinación y disciplina financiera, clave del resultado

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este resultado responde a una política de orden administrativo y disciplina financiera implementada desde el inicio de la gestión. La coordinación entre Tesorería y Contraloría Municipal fue fundamental para cumplir con los estándares federales de rendición de cuentas.

Factores que aseguraron la auditoría exitosa

El municipio destacó la correcta integración de expedientes técnicos, la trazabilidad del gasto y el seguimiento puntual de los lineamientos establecidos por la ASF como factores determinantes para el cierre sin observaciones.

Transparencia y control interno fortalecidos

Este resultado se suma a la reciente calificación de 100 obtenida en la evaluación trimestral 2025 del Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC) en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Con ello, la administración municipal consolida un esquema de control interno y supervisión del gasto público que garantiza el uso verificable de los recursos y refuerza los mecanismos de acceso a la información para la ciudadanía.