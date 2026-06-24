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Ramos Arizpe supera 500 esterilizaciones gratuitas en 2026

Por: Christyan Estrada

23 Junio 2026, 18:07

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En 2026 se han realizado 592 esterilizaciones, 756 vacunas antirrábicas y 500 desparasitaciones gratuitas en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe supera 500 esterilizaciones gratuitas en 2026

Los programas gratuitos de salud animal impulsados en Ramos Arizpe han permitido realizar 592 esterilizaciones, además de aplicar 756 vacunas antirrábicas y 500 desparasitaciones en lo que va del año, beneficiando a cientos de familias y contribuyendo al control de la población de perros y gatos.

Las acciones forman parte de una estrategia permanente que opera en coordinación entre el Gobierno Municipal, la Dirección de Salud Pública y la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de acercar servicios veterinarios preventivos sin costo a distintos sectores de la ciudad.

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La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que este tipo de campañas permiten a las familias acceder a atención veterinaria que en muchas ocasiones representa un gasto difícil de cubrir.

Además del beneficio económico para los propietarios, las jornadas buscan prevenir enfermedades, reducir la sobrepoblación de animales y fomentar una tenencia responsable de mascotas.

Como parte del programa, este miércoles 24 de junio se llevará a cabo una campaña de esterilización en el Centro Comunitario Tepopa, en la colonia Analco, en un horario de las 9:00 a las 13:00 horas.

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Las autoridades informaron que las cirugías se realizan con cupo limitado y recomendaron acudir con perros y gatos que hayan cumplido al menos 12 horas de ayuno y que se encuentren libres de garrapatas para garantizar un procedimiento seguro.

Asimismo, el próximo viernes 26 de junio se realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación en la Plaza San Gregorio, ubicada en el cruce de las calles Óscar Flores Tapia y Manuel Alanís Tamez, de 10:00 a las 13:00 horas.

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Las autoridades municipales señalaron que estas campañas continuarán durante el resto del año en distintos sectores de Ramos Arizpe, con la finalidad de acercar servicios de salud animal a un mayor número de colonias y comunidades. 

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