Ramos Arizpe supera 240 mdp en recaudación de predial

El funcionario destacó además que cada vez más contribuyentes utilizan las plataformas digitales para realizar sus pagos, particularmente los fines de semana

La recaudación del impuesto predial en Ramos Arizpe ya superó la meta de 240 millones de pesos establecida para este año, informó el tesorero municipal, Francisco Solís, quien atribuyó el resultado a una mayor participación de los contribuyentes y al crecimiento de los pagos realizados por internet.

“En el tema del predial vamos bien, ya rompimos la meta que era de 240 millones de pesos”, señaló el funcionario.

Mantienen programa de recargos a un peso

Solís explicó que el Ayuntamiento mantiene vigente el programa de recargos a un peso, aprobado por el Cabildo, con el objetivo de facilitar que propietarios de viviendas y comercios que mantienen adeudos puedan regularizar su situación.

De acuerdo con el tesorero, este esquema ha permitido avanzar en la recuperación de cartera vencida y ha motivado a ciudadanos que mantenían atrasos en el pago de su impuesto predial.

Aumentan pagos del predial por internet

El funcionario destacó además que cada vez más contribuyentes utilizan las plataformas digitales para realizar sus pagos, particularmente durante los fines de semana.

Señaló que los lunes se registra una cantidad importante de movimientos electrónicos correspondientes a operaciones realizadas durante sábado y domingo, una alternativa que, dijo, beneficia especialmente a personas que por sus horarios laborales no pueden acudir directamente a las cajas de la Presidencia Municipal.

“Ramos Arizpe es gente trabajadora que trabaja desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, no tiene chance de ir a la Presidencia Municipal y hace su pago en línea”, indicó.

Las cajas municipales mantienen atención presencial de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, mientras que el sistema de pago electrónico permanece disponible para quienes prefieren realizar el trámite a distancia.

Francisco Solís señaló también que las cuentas públicas trimestrales han sido presentadas ante el Cabildo y aseguró que la Tesorería continúa atendiendo las revisiones y observaciones correspondientes a los distintos periodos del ejercicio fiscal.