Ramos Arizpe se prepara para el Ramos Fest 2025

A cinco días de su inicio, el Gobierno Municipal anunció el operativo vial y de seguridad para el Ramos Fest 2025, que se celebrará del 15 al 17 de agosto y que contempla una amplia agenda de actividades gratuitas, así como cierres de calles y restricciones a la circulación para garantizar un desarrollo seguro y ordenado.

La Dirección de Seguridad Pública informó que desde el miércoles 13 de agosto se aplicarán cierres y despejes vehiculares en calles cercanas a la Plaza Principal y la Alameda Miguel Ramos Arizpe, con incrementos progresivos de restricciones a medida que se acerque la fecha de inicio del festival.

Miércoles 13 de agosto

Cierre de la calle Nueva Vizcaya desde la calle Sin Nombre.

Jueves 14 de agosto

Despeje de vehículos en ambas aceras de: Calle Juárez (de Morelos a Zaragoza) Calle Allende (de De la Fuente a Espinoza Mireles)

Cierre total de: Espinoza Mireles (de Morelos a Zaragoza. Calle Nueva Vizcaya (de Las Labores a Morelos)

Viernes 15 de agosto

A partir de las 16:00 horas: cierre de circulación en todas las calles aledañas a la Plaza Principal y Alameda de Zaragoza.

Sábado 16 de agosto

Cierre total de la Alameda Miguel Ramos Arizpe para el Lechón Fest y los conciertos programados.

Domingo 17 de agosto – Cabalgata

Despeje de vehículos y cierre de circulación en: Calle Allende (de Coss hasta Matamoros) Calle Matamoros (de Zaragoza a Allende) Calle Allende (de Matamoros hasta Emilio Carranza)

Al arribo de la cabalgata: Calle Las Labores (de Plan de Guadalupe hasta Morelos) Calle Morelos (de Díaz Ordaz hasta Las Labores)

Tres días de fiesta, tradición y gastronomía

El viernes 15 de agosto, la Plaza Principal abrirá a las 16:00 horas con la Feria del Tamal y del Pan de Pulque y la exposición de Mujeres Emprendedoras. A las 18:00 horas se presentarán las candidatas a Reina del Ramos Fest, seguidas de la tradicional Callejoneada a las 19:00 horas, la coronación a las 20:30 y el concierto de Sonido Mazter a las 21:00.

El sábado 16, la Alameda será escenario del Lechón Fest desde las 13:00 horas, con stands de comida y artesanías, música en vivo y degustaciones. A las 14:00 horas se premiará a los mejores lechones, salsas y stands, con incentivos de hasta 10 mil pesos. Por la noche, habrá concierto de música country a las 19:00 horas y la presentación estelar de La Casetera a las 20:00.

El domingo 17, la Cabalgata iniciará a las 10:00 horas en la Congregación San Miguel y recorrerá comunidades como La Campana, Agüita del Rosario, Rancho La Minerva y la Colonia Analco, para concluir en la Alameda alrededor de las 18:30 horas. Los participantes podrán entrar a la “Rifa entre Amigos” con premios como un remolque nuevo y ocho monturas. El cierre del Ramos Fest será con el concierto de Leandro Ríos a las 21:00 horas.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito y seguridad, para disfrutar de un evento seguro y familiar que rendirá homenaje a las raíces, la cultura y la gastronomía de Ramos Arizpe