Ramos Arizpe se alista para celebrar el Festival de la Catrina

El festival incluirá también la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, donde se reunirán más de 80 expositores entre cocineras, panaderos y artesanas

Ramos Arizpe celebrará el Festival de la Catrina 2025 del 31 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales, gastronómicas y artísticas que llenarán de color el centro histórico de la ciudad.

El evento fue presentado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien explicó que la edición de este año busca reforzar las tradiciones locales y fomentar la participación de escuelas, familias y emprendedores.

El festival incluirá también la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, donde se reunirán más de 80 expositores entre cocineras, panaderos y artesanas.

Las actividades comenzarán con una callejoneada que recorrerá la calle Allende desde el DIF Municipal hasta la Plaza de Armas, con la participación de alumnos, docentes y padres de familia de jardines de niños, así como de la Universidad Tecnológica de Coahuila. Al concluir, se inaugurará la feria gastronómica con degustaciones y venta de productos tradicionales.

Durante los tres días de celebración, el público podrá disfrutar de música, danzas, exposiciones de altares de muertos y presentaciones artísticas, además del Concurso de Catrinas, programado para el domingo 2 de noviembre como cierre del festival.

El altar principal rendirá homenaje a las costumbres mexicanas, mientras que 14 planteles educativos participarán con sus propias ofrendas. Las actividades serán coordinadas por la Casa de la Cultura, el DIF Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social.

Con esta edición, Ramos Arizpe busca consolidar el Festival de la Catrina como una de sus celebraciones más esperadas del año, combinando cultura popular, gastronomía y tradición en un mismo espacio.