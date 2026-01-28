Ramos Arizpe reunirá 40 instituciones en Expo Prepa y Uni 2026

La expo se realizará el miércoles 28 de enero, de 10:45 horas a 14:00, en la Plaza de Armas del municipio, donde habrá contacto directo con las instituciones

Con el objetivo de orientar a jóvenes que están por definir su siguiente etapa académica, Ramos Arizpe será sede de la Expo Prepas y Universidades 2026, un evento que concentrará a más de 40 instituciones educativas de nivel medio superior y superior en un solo espacio de información y contacto directo.

La expo se realizará el miércoles 28 de enero, de 10:45 horas a 14:00, en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, donde estudiantes, madres y padres de familia podrán conocer de primera mano la oferta académica, planes de estudio, procesos de admisión, así como opciones de becas y apoyos económicos disponibles para el próximo ciclo escolar.

Entre los expositores confirmados se encuentran universidades públicas y privadas de Ramos Arizpe y Saltillo, como la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Tecnológica del Estado de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, Tecmilenio, La Salle y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, además de diversas preparatorias y centros de capacitación técnica.

El evento incluirá también demostraciones prácticas y presentaciones por parte de algunas instituciones, con el fin de mostrar a los asistentes las actividades, proyectos y áreas de formación que caracterizan a cada escuela, permitiendo una aproximación más directa a las opciones educativas.

De manera complementaria, participarán organismos enfocados en orientación vocacional, atención psicológica y desarrollo juvenil, ampliando el enfoque del evento hacia la toma de decisiones informada y el acompañamiento integral de los estudiantes.

Autoridades municipales señalaron que la Expo busca facilitar el acceso a información educativa confiable y concentrada, en un momento clave para jóvenes que están por elegir preparatoria o universidad, no solo de Ramos Arizpe, sino también de municipios cercanos.