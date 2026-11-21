Más de 25 contingentes escolares, deportivos y municipales participaron en la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana

Más de 4 mil personas participaron este viernes en el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, realizado en Ramos Arizpe con la presencia de estudiantes, docentes, deportistas y elementos de corporaciones municipales.

La celebración reunió a más de 25 contingentes que recorrieron las principales vialidades del centro de la ciudad, con puntos centrales frente a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal, donde se concentraron las actividades conmemorativas.

Entre los participantes estuvieron alumnos de instituciones de educación básica, media superior y superior, quienes formaron parte de las representaciones cívicas y deportivas organizadas para recordar el movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910.

El desfile contó con la participación de la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el CETIS 60, CECyTEC, COBAC, COBARA, IMARC, La Misión y telebachilleratos comunitarios.

También se integraron estudiantes de las secundarias Carlos Alberto Madrazo Becerra, Manuel H. Gil Vara, Rubén Moreira Flores, José Lázaro Vázquez Ramos y la Secundaria Técnica Ramos Arizpe.

A los contingentes escolares se sumaron docentes de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes de escuelas deportivas municipales y participantes provenientes de comunidades rurales.

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil también participaron en el recorrido, junto con las instituciones educativas y organizaciones convocadas para la conmemoración.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó la importancia de mantener estas actividades como espacios para que los estudiantes conozcan la historia del país y presenten las disciplinas deportivas que practican en sus escuelas.

“Creo que hay que seguir con este tipo de tradiciones, con este tipo de actos cívicos, donde los jóvenes tienen la oportunidad de expresarse y dar a conocer las actividades deportivas que realizan dentro de sus escuelas”, expresó.

El presidente municipal señaló que la participación de niñas, niños y jóvenes permite mantener presentes los acontecimientos históricos que dieron origen a transformaciones políticas y sociales en México.

Durante la conmemoración también recordó que Ramos Arizpe cuenta con un Museo de Historia que documenta la evolución del municipio, desde sus antecedentes prehistóricos hasta su desarrollo como una ciudad industrial.

La celebración del 20 de noviembre permitió recordar la participación de Coahuila en el movimiento revolucionario de 1910, particularmente por el papel de Francisco I. Madero, originario de Parras, quien encabezó el levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz.

En el acto protocolario participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, integrantes del Cabildo, representantes del sector educativo y funcionarios municipales.

El desfile concluyó como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana, con la participación de instituciones educativas, organizaciones deportivas y corporaciones de Ramos Arizpe.