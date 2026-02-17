Ramos Arizpe refuerza operativos cada fin de semana

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que los operativos serán permanentes tras la detención de hasta 30 personas por diversos delitos en coordinación regional

El municipio de Ramos Arizpe mantendrá e intensificará los operativos de seguridad de forma permanente cada fin de semana, luego de que acciones recientes derivaron en la detención de entre 29 y 30 personas por diversos delitos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Medina.

El edil detalló que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde enfrentan procesos legales por faltas que van desde posesión y venta de droga, consumo de alcohol en exceso y otros delitos, todos detectados durante operativos preventivos desplegados en distintos sectores del municipio.

Los dispositivos de seguridad se realizan de manera coordinada entre los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga, con el respaldo del Gobierno del Estado, el Ejército y corporaciones municipales, como parte de una estrategia regional para reforzar la vigilancia en la zona sureste de Coahuila.

Gutiérrez Medina explicó que los operativos no son extraordinarios, sino parte de un esquema que ya se ha aplicado previamente en colonias específicas, donde los resultados han sido favorables, principalmente para disuadir la venta de droga y otros delitos de alto impacto.

El alcalde subrayó que la participación ciudadana mediante denuncias anónimas ha sido clave para detectar puntos donde presuntamente se comercializan estupefacientes, lo que permite a las autoridades intervenir de manera inmediata y evitar que estas actividades se consoliden en las colonias.

En relación con los recientes accidentes viales registrados en el municipio, el edil confirmó que los operativos de alcoholímetro continuarán de forma regular, aclarando que su objetivo no es recaudatorio, sino prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de conductores y terceros.

Añadió que muchas de las personas detenidas son jóvenes que subestiman las consecuencias legales de vender o consumir drogas, por lo que insistió en que en Ramos Arizpe se aplicará todo el peso de la ley para quien afecte la seguridad, los bienes o la tranquilidad de la población.