Ramos Arizpe refuerza el abasto de agua con cinco nuevos pozos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la ampliación de la red de abastecimiento busca atender las necesidades actuales del municipio

El crecimiento urbano e industrial de Ramos Arizpe ha obligado al municipio a fortalecer su infraestructura hidráulica con la incorporación de cinco nuevos pozos de agua potable, una estrategia que busca mejorar la presión y garantizar el abasto en colonias donde la demanda del servicio ha aumentado en los últimos años.

Actualmente, los pozos Minerva 2 y Analco 3 ya se encuentran en operación, mientras que DIF, CETIS y San José 5 serán integrados próximamente a la red municipal para ampliar la capacidad de suministro en distintos sectores de la ciudad.

A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), el Gobierno Municipal informó que estas obras forman parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, con el objetivo de responder al crecimiento poblacional y garantizar un servicio más eficiente en los próximos años.

Buscan mejorar la presión y garantizar el abasto

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la ampliación de la red de abastecimiento busca atender las necesidades actuales del municipio, al tiempo que prepara la infraestructura para el desarrollo que mantiene Ramos Arizpe.

Por su parte, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que el pozo Minerva 2 beneficia a las colonias Cactus, Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador y Urbivilla, mientras que Analco 3 fortalece el servicio en Analco, Ampliación Santos Saucedo, el sector del CETIS y parte de la Zona Centro.

EMAS rehabilita la infraestructura sanitaria

Además de incrementar la capacidad de abastecimiento, EMAS mantiene un programa permanente de rehabilitación de la infraestructura sanitaria mediante la reposición de líneas de drenaje, reparación de colectores, atención de colapsos y mantenimiento preventivo, trabajos que recientemente se realizaron en los bulevares Jaime Benavides Pompa y Del Valle, así como en el cruce de Sindicalismo con avenida del Trabajo y en el colector sanitario de la Zona Centro.