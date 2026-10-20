Ramos Arizpe reconoce por primera vez a Bombero del Mes

El Gobierno Municipal dio por primera vez el reconocimiento al Bombero del Mes; también reconocieron a dos elementos de la Policía Municipal por su desempeño.

Por primera vez en Ramos Arizpe, los integrantes del Cuerpo de Bomberos fueron incorporados a un programa municipal de reconocimientos y estímulos económicos por su desempeño, mediante la entrega de la distinción al Bombero del Mes, que anteriormente contemplaba únicamente a elementos de Seguridad Pública.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la ceremonia en la que se reconoció a tres servidores públicos por su dedicación, compromiso y labores de protección a la ciudadanía.

Jesús Roberto Hernández Soto se convirtió en el primer integrante de Protección Civil y Bomberos en recibir este reconocimiento, como parte de la ampliación del esquema de estímulos municipales.

El programa también distinguió a los policías Alejandro Mayo Márquez y Natanael Rodríguez Bravo, quienes fueron seleccionados por su desempeño dentro de la corporación de Seguridad Pública.

Amplían estímulos a personal de emergencias

El presidente municipal explicó que la incorporación de los bomberos busca reconocer las actividades que realizan diariamente para atender emergencias, proteger a la población y responder ante situaciones que representan riesgos para las familias.

Destacó que los estímulos económicos también representan un reconocimiento a la trayectoria profesional de los elementos y buscan motivar a otros integrantes de las corporaciones a continuar con su preparación.

“Estos reconocimientos no solamente representan un apoyo económico para ustedes y sus familias. También son un logro que queda en su trayectoria profesional y demuestra que hacer bien las cosas tiene resultados”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde señaló que el objetivo es fortalecer una cultura de reconocimiento al desempeño entre policías, bomberos y personal dedicado a la atención de emergencias.

Reconocen desempeño de policías municipales

Durante la ceremonia, Gutiérrez Merino destacó el trabajo de los elementos de Seguridad Pública que participan en labores de vigilancia, prevención del delito y protección ciudadana en Ramos Arizpe.

Los policías Alejandro Mayo Márquez y Natanael Rodríguez Bravo recibieron sus distinciones como parte del programa Policía del Mes, mediante el cual el municipio reconoce la dedicación y el compromiso de los integrantes de la corporación.

“Hoy estamos reconociendo un trabajo que muchas veces se realiza en silencio, pero que tiene un enorme valor para nuestra ciudad”, señaló el alcalde.

Gutiérrez Merino invitó a los elementos galardonados a compartir su experiencia con sus compañeros, con la finalidad de promover la preparación, el compromiso profesional y las buenas prácticas dentro de las corporaciones municipales.