Ramos Arizpe recibirá 2,200 árboles para reforestar colonias

Grupo México donó 2 mil 100 árboles que serán distribuidos en diferentes sectores del municipio, mientras que otros 100 ejemplares se destinarán a un CECyTEC

Un total de 2 mil 200 árboles serán destinados a la reforestación de colonias, comunidades rurales y espacios educativos de Ramos Arizpe, como parte del programa Verde Verde Coahuila 2026, mediante la colaboración de autoridades estatales, municipales y la iniciativa privada.

Durante una jornada ambiental realizada en el CECyTEC Felipe Santiago Carrillo Puerto, se informó que la empresa Grupo México donó 2 mil 100 árboles para su distribución en diferentes sectores del municipio, con el propósito de incrementar las áreas verdes.

Adicionalmente, se contempla destinar 100 ejemplares al plantel educativo, donde alumnos y maestros participarán en las actividades de plantación y mantenimiento, con la intención de fomentar el cuidado de los espacios naturales desde las escuelas.

El secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, José Humberto García Zertuche, informó sobre la participación del Gobierno Municipal en las acciones de reforestación que se desarrollarán tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

El funcionario señaló que la administración municipal, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continuará colaborando con las dependencias estatales para llevar estas actividades a distintos sectores de Ramos Arizpe.

Por su parte, Ana Sofía García Camil, subsecretaria de Vinculación, destacó la coordinación entre autoridades, empresas e instituciones educativas para impulsar proyectos de conservación ambiental y ampliar los espacios arbolados en Coahuila.

La jornada forma parte del programa Verde Verde Coahuila 2026, impulsado por el Gobierno del Estado, que contempla la participación de empresas y ciudadanos en acciones de reforestación.

Además de la distribución de árboles, las autoridades señalaron la importancia de dar seguimiento a su cuidado y mantenimiento, para favorecer su crecimiento y evitar que los ejemplares plantados se pierdan por falta de atención.