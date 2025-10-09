Ramos Arizpe proyecta Ley de Ingresos 2026 con finanzas sanas

Ramos Arizpe presentó su anteproyecto de Ley de Ingresos 2026, que incluye un aumento del 4% por ajuste inflacionario, informó el tesorero municipal

El municipio de Ramos Arizpe presentó ante el Congreso del Estado el anteproyecto de la Ley de Ingresos 2026, el cual contempla un incremento del 4 por ciento, correspondiente únicamente al ajuste inflacionario, informó el tesorero municipal Francisco Solís Rodríguez.

El funcionario destacó que la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino mantiene una planeación financiera sólida y disciplinada, lo que permitirá continuar con obras y programas municipales sin recurrir a endeudamiento público.

Solís Rodríguez explicó que todas las obras proyectadas para el próximo año serán financiadas con recurso propio, tras una recaudación eficiente y al cumplimiento de los contribuyentes en materia de predial y licencias de funcionamiento.

“El municipio está fuerte económicamente para llevar a cabo sus proyectos sin endeudarse. Todo está planeado y organizado con disciplina financiera; al final del día, el ciudadano de Ramos Arizpe es el beneficiado”, sostuvo el tesorero.

Durante el presente ejercicio fiscal, Ramos Arizpe ha recaudado 252 millones de pesos por concepto de predial, lo que representa un incremento del 9.3 por ciento respecto al año anterior.

Con ello, se espera cerrar el 2025 con más de 500 millones de pesos en ingresos propios, sin contar las aportaciones federales.

El tesorero indicó que el presupuesto total estimado para 2026 rondará los 830 millones de pesos, superando los 800 millones planeados para este año, lo que refleja un crecimiento sostenido en las finanzas municipales.

Asimismo, precisó que las multas y derechos municipales también tendrán un ajuste del 4 por ciento, en línea con la inflación estimada.

Subrayó que la prioridad será mantener equilibrio financiero y garantizar los servicios básicos como recolección de basura, agua y obra pública, sin afectar la economía de los ciudadanos.