Ramos Arizpe proyecta 100 mil visitantes y hasta 3 mdp de derrama

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino estimó que los tres días de actividades dejarán entre 2.5 y 3 millones de pesos en negocios locales.

El Ramos Fest 2026 podría reunir alrededor de 100 mil personas durante sus tres días de actividades y generar una derrama económica de entre 2.5 y 3 millones de pesos para negocios locales, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que el movimiento de visitantes beneficiará no solamente a los establecimientos instalados dentro de los eventos, sino también a taquerías, puestos de hamburguesas y hot dogs, ferreterías, forrajeras y otros comercios ubicados en las zonas cercanas.

“Estamos calculando que entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos vaya a dejar de derrama económica”, señaló.

Gutiérrez Merino explicó que uno de los objetivos del festival es generar entretenimiento para las familias de Ramos Arizpe, pero también provocar una mayor actividad comercial durante el fin de semana.

“Que los ciudadanos de Ramos Arizpe se entretengan y se diviertan, pero también que puedan tener un ingreso los que tienen negocio por este tipo de lugares”, comentó.

Esperan 100 mil personas en tres días

El municipio calcula una afluencia de alrededor de 100 mil asistentes entre viernes, sábado y domingo, debido a que las actividades se desarrollarán prácticamente durante toda la tarde y noche.

“Son eventos que empiezan desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche. Todo el día está entrando y saliendo la gente”, explicó el alcalde.

El viernes se realizará la Feria del Tamal y el Pan de Pulque, además de actividades con emprendedores y la presentación de Tropicalísimo Apache.

El sábado comenzará desde las 9:00 de la mañana el Lechón Fest, aunque la degustación principal está prevista a partir de las 4:00 de la tarde.

Ese mismo día se presentará El Poder del Norte como uno de los espectáculos principales.

Cabalgata podría reunir 2,500 participantes

Para el domingo, el municipio prepara la tradicional cabalgata, que el año pasado reunió alrededor de 2 mil participantes y que este año podría alcanzar los 2 mil 500.

“Tenemos caballos bailadores, caballos frisones, escaramuzas y muchos participantes que vienen de Nuevo León, Monclova, Torreón y de muchas partes de la Región Sureste”, señaló Gutiérrez Merino.

La cabalgata atravesará parte de la ciudad aproximadamente a las 5:00 de la tarde, lo que permitirá a las familias observar el contingente de jinetes y caballos.

Durante los tres días también se realizarán rifas de hieleras, termos, camisas y otros artículos.

Además, se entregarán boletos para participar posteriormente en la rifa de una camioneta modelo 2026, mientras que durante la cabalgata se sortearán sillas de montar, un remolque y otros premios.

El alcalde aseguró que los eventos se desarrollarán con operativos coordinados entre Protección Civil, Seguridad Municipal y corporaciones estatales, ante la cantidad de asistentes esperados.

Con una expectativa de 100 mil personas y hasta 3 millones de pesos en derrama económica, el Ramos Fest busca convertirse, además de una celebración local, en uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial para Ramos Arizpe.