Ramos Arizpe prevé superar inversiones de 2025

El director de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, adelantó que en noviembre se presentarán los resultados de inversión de 2026

Ramos Arizpe podría cerrar 2026 con inversiones superiores a las registradas durante 2025, pese a las dificultades económicas que enfrenta el sector industrial, informó el director municipal de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, quien adelantó que nuevas empresas se encuentran en proceso de establecer operaciones en la ciudad.

El funcionario explicó que actualmente se integran los resultados de los proyectos concretados durante el año y que será en noviembre cuando se dé a conocer el balance de inversiones, incluyendo los montos captados y el número de compañías que llegaron al municipio.

Entre los proyectos más avanzados se encuentra una empresa de capital peruano dedicada a la industria alimenticia, cuya posible instalación ya había sido anunciada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Zertuche Cedillo detalló que la compañía registra avances en sus trámites administrativos y que la documentación correspondiente ya se encuentra en el área de Catastro Municipal. Sin embargo, todavía no se han precisado el monto de inversión, los empleos que generaría ni la fecha prevista para iniciar operaciones.

Aunque reconoció que 2026 ha sido un año complicado para las empresas, el director de Fomento Económico sostuvo que Ramos Arizpe mantiene el interés de inversionistas nacionales y extranjeros, situación que atribuyó, entre otros factores, a las condiciones de seguridad del municipio.

Señaló que durante reuniones con responsables de desarrollo económico de otras regiones ha conocido casos de municipios que llevan varios años sin recibir nuevas industrias, mientras que Ramos Arizpe continúa atendiendo proyectos de inversión.

El funcionario consideró que la coordinación en materia de seguridad entre los gobiernos estatal y municipal constituye uno de los elementos que las compañías evalúan antes de decidir dónde instalar sus plantas.

Más allá del sector industrial, reconoció que uno de los principales retos para Ramos Arizpe es ampliar su infraestructura hotelera y atraer establecimientos de cadenas nacionales e internacionales, ante la actividad empresarial que registra la región.

No obstante, aclaró que actualmente no existen negociaciones concretas con grandes cadenas hoteleras, aunque el municipio mantiene disposición para facilitar proyectos que permitan incrementar la oferta de hospedaje.

Respecto al complejo comercial TCM, informó que algunos locales ya comenzaron operaciones, mientras que el hotel contemplado dentro del desarrollo presenta un avance estimado de entre 80 y 90 por ciento. Hasta ahora no existe una fecha confirmada para su apertura.

Zertuche Cedillo señaló que el crecimiento de la actividad industrial podría generar oportunidades para inversiones complementarias en comercio, servicios y hospedaje, particularmente por la demanda de empresas y visitantes relacionados con los negocios.