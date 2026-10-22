Ramos Arizpe prepara albergues y apoyos para familias vulnerables

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el municipio revisa las condiciones de cuatro albergues y mantiene reservas de cobijas y plásticos

Ante el pronóstico de una temporada invernal con frentes fríos intensos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara cuatro albergues temporales y apoyos de cobijas y plásticos para proteger a familias de escasos recursos y personas en situación de calle que puedan resultar afectadas por las bajas temperaturas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que comenzaron las revisiones de los refugios para verificar sus condiciones y garantizar que puedan recibir a la población cuando se presenten contingencias por frío extremo.

Los espacios contemplados son la Casa del Adulto Mayor, el albergue de la colonia El Mirador, las instalaciones de Bomberos y el refugio de los Rotarios, que forman parte de la infraestructura municipal destinada a la atención de personas vulnerables.

“Ya nos estamos preparando con cobijas, con plásticos. Tenemos en resguardo cobijas también, pero ya nos estamos preparando porque sí va a ser una temporada muy fría”, señaló el presidente municipal.

Contemplan refugio adicional en Paredón

Gutiérrez Merino adelantó que también se analiza habilitar el comedor de adultos mayores de la comunidad de Paredón como albergue temporal, en caso de que las condiciones climatológicas obliguen a ampliar la capacidad de atención fuera de la zona urbana.

Explicó que el municipio mantiene disponibles los apoyos para distribuirlos entre las familias que enfrentan mayores dificultades para protegerse del frío, particularmente aquellas que habitan en viviendas con condiciones precarias.

El alcalde señaló que, aunque ya se registraron los primeros frentes fríos de la temporada, las temperaturas todavía no han hecho necesario activar los refugios ni comenzar la entrega generalizada de cobijas.

Mantienen vigilancia a personas en situación de calle

El Gobierno Municipal también mantiene atención a las personas que duermen en la vía pública, con la finalidad de intervenir cuando las bajas temperaturas representen un riesgo para su salud.

“Tenemos algunas personas en situación de calle, pero no ha habido necesidad de trasladarlas por los fríos que no han sido tan fuertes, y estamos trabajando cada día en eso”, explicó.

El presidente municipal indicó que la preparación de los albergues forma parte de los protocolos preventivos que se realizan cada año para responder a las contingencias invernales y brindar resguardo a la población que lo requiera.