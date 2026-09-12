Ramos Arizpe premia a sus policías destacados

Luis Alvizo y Alfredo Gómez fueron reconocidos como policías del mes de junio y julio, respectivamente, y recibieron un estímulo económico por su desempeño

Dos elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe fueron reconocidos por su desempeño y recibieron un estímulo económico como parte de un esquema interno para premiar conductas consideradas ejemplares dentro de la corporación.

Luis David Alvizo Salinas fue distinguido como Policía del Mes de junio, mientras que Alfredo Gómez Miranda recibió el reconocimiento correspondiente a julio.

Además del reconocimiento, ambos agentes recibieron un incentivo económico por su labor dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de estímulos busca reforzar el desempeño de los elementos y reconocer actuaciones vinculadas con responsabilidad, disciplina y servicio a la ciudadanía.

“Queremos policías que se sientan orgullosos de portar el uniforme y que sepan que cuando hacen bien su trabajo, cuando actúan con valor, responsabilidad y compromiso con nuestra gente, su esfuerzo se reconoce”, expresó.

Los reconocimientos fueron entregados por su dedicación, compromiso y desempeño en tareas relacionadas con la seguridad pública municipal.

En la ceremonia participaron también Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal.