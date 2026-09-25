Ramos Arizpe obtiene 100% de cumplimiento en transparencia

El INTRAC verificó que la información pública obligatoria del Ayuntamiento se encontraba completa, actualizada y disponible para consulta ciudadana.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe obtuvo una calificación de 100 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre de 2026.

La evaluación fue realizada por el Área de Evaluación del Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila, INTRAC, que revisó las obligaciones comunes y específicas que el Ayuntamiento debe mantener disponibles para consulta pública.

De acuerdo con el resultado, la información que por ley debe publicar el Municipio se encontraba completa, actualizada y disponible al momento de la verificación.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la calificación obliga a mantener el mismo nivel de cumplimiento y a seguir informando a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la administración y el uso de los recursos públicos.

“Un gobierno tiene que hablar con resultados, pero también tiene que rendir cuentas. Este 100 por ciento nos compromete a seguir trabajando con orden y transparencia”, expresó.

La revisión correspondió al periodo abril-junio de 2026 y concluyó con la determinación formal de cumplimiento por parte del organismo estatal.

El resultado implica que Ramos Arizpe atendió la totalidad de los rubros revisados por el INTRAC durante ese trimestre.