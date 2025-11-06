Ramos Arizpe mantiene recargos de Predial e ISAI en $1

Los pagos pueden realizarse en las cajas de Tesorería ubicadas en la Unidad Administrativa y en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes

Los contribuyentes de Ramos Arizpe podrán ponerse al corriente en el pago del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) con recargos simbólicos de un peso, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

La administración municipal informó que el esquema busca facilitar la regularización de adeudos y ofrecer un alivio económico a quienes arrastran pagos pendientes en estos dos conceptos locales.

Esta estrategia pretende incentivar la respuesta ciudadana y mejorar la recaudación municipal, ya que los ingresos generados por el Predial se destinan a servicios públicos y mantenimiento urbano.

Los pagos pueden realizarse en las cajas de Tesorería ubicadas en la Unidad Administrativa y en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:30 horas.