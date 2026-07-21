Ramos Arizpe mantendrá servicios y operativos durante vacaciones

Seguridad, Protección Civil, recolección de basura, agua potable y atención de emergencias continuarán operando con normalidad durante el periodo vacacionaL

Los servicios públicos y de atención a emergencias no se suspenderán durante el periodo vacacional de verano en Ramos Arizpe, donde corporaciones de seguridad, Protección Civil y dependencias operativas mantendrán sus actividades para atender a la población y a los visitantes.

Servicios esenciales continuarán operando

El Gobierno Municipal informó que Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Alumbrado Público y la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) continuarán trabajando de manera habitual para garantizar la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.

En tanto, las dependencias administrativas operarán mediante guardias en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde durante la presente semana, con el propósito de dar continuidad a los trámites y servicios prioritarios para la ciudadanía.

Emiten recomendaciones para las vacaciones

Además de mantener la atención operativa, la Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las vacaciones, principalmente para quienes viajarán por carretera o acudirán a sitios recreativos.

La dependencia recomendó revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, verificar frenos, neumáticos, luces, niveles de aceite y batería, además de respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

También recordó que está prohibido nadar, consumir bebidas alcohólicas o encender fogatas en cuerpos de agua como las presas Palo Blanco y El Tulillo, donde se mantiene vigilancia permanente para prevenir incidentes.

En albercas y balnearios, exhortó a respetar los reglamentos internos, evitar correr en superficies húmedas, no realizar clavados en zonas no autorizadas y mantener supervisión constante sobre niñas, niños y personas adultas mayores.

Piden tomar precauciones ante las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que se registran en la región, Protección Civil pidió a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Para quienes saldrán de viaje, las autoridades recomendaron dejar la vivienda bajo el cuidado de un familiar o vecino de confianza, compartir el itinerario con personas cercanas y tener a la mano los números de emergencia para solicitar apoyo en caso de cualquier eventualidad.