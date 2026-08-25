Ramos Arizpe llevará agua purificada gratis con planta móvil

El programa “Agua para tu Comunidad” utilizará una unidad móvil para potabilizar agua suministrada por EMAS y entregarla sin costo

Una planta potabilizadora móvil comenzará a recorrer colonias y ejidos de Ramos Arizpe para entregar agua purificada sin costo a las familias, como parte del programa “Agua para tu Comunidad”.

La unidad utilizará agua suministrada por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), que será sometida a un proceso de potabilización antes de ser entregada a la población.

Los ciudadanos deberán acudir con garrafones de 20 litros y con tapa, que serán enjuagados previamente antes del llenado.

Programa busca reducir gastos familiares

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el programa busca reducir parte del gasto que representa para las familias la compra de agua purificada, especialmente en sectores donde el acceso puede ser más complicado.

“Lo importante es que estos apoyos lleguen directamente a la gente y representen un ahorro en sus hogares”, afirmó.

Unidad recorrerá colonias y ejidos

El programa tendrá un esquema itinerante, por lo que la unidad cambiará de ubicación conforme avance el calendario de atención.

El municipio informó que posteriormente dará a conocer colonias, ejidos, horarios y puntos específicos donde estará disponible la planta móvil.

La estrategia se desarrolla en coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Mejora Coahuila y Arca Continental México.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, señaló que el esquema busca sumar recursos públicos y privados para atender necesidades de las comunidades.

Agua será procesada en la unidad móvil

Durante las jornadas, el agua será procesada directamente en la unidad móvil y posteriormente distribuida en los recipientes proporcionados por los propios habitantes.

Con esta modalidad, el programa pretende extender la entrega de agua purificada tanto a sectores urbanos como a comunidades rurales de Ramos Arizpe, sin establecer un punto fijo de atención.