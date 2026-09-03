Ramos Arizpe lleva agua potable a 92 habitantes de El Anhelo

El municipio invirtió $250,000 pesos en equipar un pozo con bombeo solar y tender 2,400 metros de tubería para abastecer a una de las comunidades más alejadas

Un total de 92 habitantes del ejido El Anhelo, una de las comunidades más apartadas de Ramos Arizpe, cuentan ya con un nuevo sistema para el suministro de agua potable mediante energía solar.

La obra representó una inversión de 250 mil pesos e incluyó el equipamiento de un pozo con paneles solares y bomba, además de la instalación de 2,400 metros de tubería para conducir el agua hasta la zona habitacional.

El proyecto beneficia directamente a 36 familias e incorpora 30 tomas domiciliarias, con lo que se busca mejorar el acceso al servicio en una comunidad donde la distancia y las condiciones de infraestructura complicaban el abastecimiento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la obra fue realizada con apoyo del Gobierno del Estado y forma parte del programa “Tú Decides”, mediante el cual las comunidades rurales participan en la definición de las obras que consideran prioritarias.

“Son 92 habitantes que hoy cuentan con mejores condiciones para disponer de un servicio tan indispensable como el agua, son 2 mil 400 metros de tubería y 30 tomas domiciliarias”, señaló.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que el sistema fotovoltaico permite operar el bombeo de agua mediante energía solar, una alternativa funcional para comunidades rurales alejadas.

El proyecto fue entregado con la participación de autoridades municipales, representantes ejidales y habitantes de El Anhelo, quienes ya podrán disponer de agua conducida directamente hacia la zona habitacional.