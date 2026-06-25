Ramos Arizpe invertirá más de 27 millones de pesos en banquetas

Las obras contemplan trazo y nivelación, demolición de banquetas deterioradas, retiro de material, construcción de nuevas áreas peatonales y cordón cuneta.

Con una inversión proyectada superior a los 27.6 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha una nueva etapa del programa de construcción y rehabilitación de banquetas, mediante el cual se contempla la edificación de más de 32 mil metros cuadrados de infraestructura peatonal en distintos sectores de la ciudad.

El arranque de los trabajos se realizó en el cruce de las calles Morelos y Emilio Carranza, desde donde el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las acciones se extenderán a vialidades del primer cuadro de la ciudad, entre ellas Morelos, Allende, Ocampo y Zaragoza.

De acuerdo con el edil, el objetivo es mejorar la seguridad y accesibilidad para los peatones, particularmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida que diariamente transitan por la zona centro y otros sectores del municipio.

Las obras contemplan trazo y nivelación, demolición de banquetas deterioradas, retiro de material, construcción de nuevas áreas peatonales y cordón cuneta. Las banquetas que se encuentren en condiciones adecuadas serán conservadas para optimizar los recursos destinados al programa.

Gutiérrez Merino reconoció que durante el desarrollo de las obras podrían presentarse molestias temporales para comerciantes, vecinos y automovilistas, por lo que solicitó comprensión mientras se ejecutan los trabajos.

Asimismo, explicó que el proyecto incluye adecuaciones en accesos a cocheras y la reubicación de cajas de medidores cuando sea necesario, con el propósito de garantizar funcionalidad, accesibilidad y orden urbano.

La nueva etapa forma parte del programa “Todos por Más Banquetas”, que se desarrolla con apoyo del Gobierno del Estado y busca ampliar la infraestructura peatonal en diversos puntos de Ramos Arizpe.