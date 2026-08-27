Ramos Arizpe invertirá 2 mdp en rehabilitar caminos rurales

El alcalde informó que comenzarán trabajos en caminos de comunidades como Coyote y Pelillal, además de otro tramo ubicado en una zona de cañón

Alrededor de 2 millones de pesos serán destinados a la rehabilitación de caminos rurales en Ramos Arizpe, luego de las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias y de solicitudes planteadas por habitantes de distintos ejidos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que entre las comunidades contempladas se encuentran Coyote y Pelillal.

“Entre todos los ejidos, yo creo que son unos 2 millones de pesos lo que se va a invertir en esos caminos”, señaló.

Los trabajos no consistirán únicamente en nivelar las vialidades. El proyecto contempla emparejamiento, colocación de base y ampliación de algunos tramos, con el objetivo de facilitar el tránsito hacia las comunidades rurales.

“No es nada más emparejamiento; es emparejamiento, base y hacerlo más ancho”, explicó.

Gutiérrez Merino indicó que algunas rehabilitaciones ya comenzaron y que otras se incorporarán gradualmente conforme a las peticiones de cada ejido.

Parte de las obras se financiará mediante el programa “Tú Decides”, a través del cual cada comunidad dispone de alrededor de 250 mil pesos para definir una obra prioritaria.

En algunos ejidos los habitantes eligieron destinar ese recurso a caminos, mientras que en otros solicitaron proyectos de agua, tuberías o pozos.

Sin embargo, el alcalde explicó que en los caminos de mayor extensión el monto asignado mediante el programa no será suficiente, por lo que el municipio complementará los recursos necesarios.

Las lluvias recientes generaron afectaciones tanto en la zona urbana como rural, aunque Gutiérrez Merino aseguró que los daños en los caminos ejidales fueron menores a los registrados dentro de la ciudad.