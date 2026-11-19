Entre los productos que podrán ofrecerse se encuentran juguetes, regalos, ropa de invierno, bufandas, abrigos y pijamas.

Un total de 99 espacios comerciales fueron autorizados para la instalación del mercado navideño en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, que comenzará a operar el próximo 27 de noviembre y permanecerá hasta el 7 de enero, con prioridad para vendedores del municipio y restricciones para comerciantes provenientes de otras entidades.

Francisco Vázquez, director de Servicios Concesionados de Ramos Arizpe, informó que los puestos se instalarán sobre la calle Nueva Vizcaya, en el interior de la Alameda, sin afectar la circulación de la avenida Valle de las Labores.

Explicó que los espacios serán distribuidos de manera equitativa entre tres organizaciones de comerciantes, una perteneciente a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y dos agrupaciones independientes.

Las organizaciones están representadas por Norma Lidia Olivares, José Ángel Sánchez Roledo y José Ausencio Aguirre Gil, quienes se encargarán de administrar los espacios asignados a sus respectivos integrantes.

El funcionario detalló que habitualmente se instalan alrededor de 80 comerciantes los domingos, pero para la temporada decembrina se autorizaron 99 puestos destinados principalmente a la venta de artículos navideños.

Entre los productos que podrán ofrecerse se encuentran juguetes, regalos, ropa de invierno, bufandas, abrigos y pijamas, además de otros artículos relacionados con las celebraciones de fin de año.

Vázquez aclaró que el Ayuntamiento no cobra directamente por los espacios, debido a que la administración corresponde a las tres organizaciones concesionarias, que reciben los pagos de los comerciantes.

En cuanto a la asignación de permisos, señaló que se mantiene una política de preferencia para los vendedores de Ramos Arizpe, seguida de comerciantes de municipios cercanos como Saltillo, Arteaga y Parras.

En un tercer nivel se consideran solicitudes provenientes de Nuevo León, mientras que el municipio mantiene restricciones para empresas y grupos comerciales foráneos que buscan instalarse temporalmente durante varias semanas.

El director explicó que durante la actual administración no se han autorizado establecimientos temporales de organizaciones comerciales provenientes de otras regiones del país, entre las que mencionó a vendedores de Oaxaca, Intermex y Moroleón.

Argumentó que esta decisión busca proteger la actividad económica de los comerciantes locales frente a negocios que llegan por periodos cortos y posteriormente abandonan el municipio.

Respecto a las medidas de seguridad, informó que a partir del 1 de diciembre se entregarán oficios a los comerciantes de los mercados y tianguis para recordarles las disposiciones que deberán cumplir.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición estricta de comercializar pirotecnia, así como la venta de armas punzocortantes, con excepción de cuchillos de cocina comercializados como utensilios domésticos.

También se establecerá que los vendedores de alimentos utilicen tanques de gas con capacidad menor a 10 kilogramos, como medida preventiva para reducir riesgos durante la operación de los puestos.

Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con 12 mercados y tianguis, de los cuales tres son establecidos: Mario Gómez, Blanca Estela y Analco, mientras que los nueve restantes se instalan de manera periódica en diferentes sectores del municipio.

Vázquez indicó que algunos comerciantes podrían retirarse después del 25 de diciembre o durante los primeros días de enero, aunque la autorización general del mercado navideño permanecerá vigente hasta el 7 de enero.