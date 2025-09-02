Ramos Arizpe inicia preparativos para el Grito de Independencia

Será encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez, el próximo 15 de septiembre. En el evento se contará con la presencia de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

La Presidencia Municipal comenzó este lunes los trabajos de preparación en la plaza principal y distintas vialidades para la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará el próximo 15 de septiembre.

El evento será encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien dará el tradicional grito desde el balcón de la sede municipal acompañado de autoridades estatales y locales.

Como parte del festejo, se alista un espectáculo musical con la presentación estelar de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de actividades artísticas y culturales que se desarrollarán antes del concierto.

La administración municipal informó que se busca garantizar un ambiente seguro y familiar para los asistentes, con el objetivo de consolidar la celebración como uno de los eventos más representativos del año en la ciudad.