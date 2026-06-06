Ramos Arizpe inicia blindaje electoral previo a elecciones

Ramos Arizpe puso en marcha este viernes el operativo de blindaje electoral, mediante el resguardo de vehículos oficiales y la supervisión de recursos públicos

El municipio de Ramos Arizpe puso en marcha este viernes el operativo de blindaje electoral, mediante el resguardo de vehículos oficiales y la supervisión de recursos públicos, como parte de las medidas preventivas previas a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Las acciones son coordinadas por el Comité Municipal de Blindaje Electoral, integrado por la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García, así como por tres ciudadanos que participan en las labores de supervisión y seguimiento de los procedimientos establecidos para este periodo.

Como parte del operativo, autoridades municipales realizaron la verificación y resguardo de unidades oficiales, además del aseguramiento de distintas áreas administrativas una vez concluida la jornada laboral, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables durante el proceso electoral.

Estas medidas forman parte de los mecanismos de control y vigilancia implementados para asegurar el adecuado manejo de los bienes y recursos públicos durante los días previos a la elección.

El gobierno municipal informó que las dependencias encargadas de servicios esenciales, seguridad pública, protección civil y atención de emergencias continuarán operando con normalidad para mantener la prestación de servicios a la población durante el fin de semana.

La participación de ciudadanos dentro del comité de supervisión busca dar transparencia al proceso y verificar que las acciones de resguardo se realicen conforme a los lineamientos emitidos por las autoridades estatales en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Con este operativo, Ramos Arizpe se suma a las acciones de blindaje electoral implementadas en diversos municipios de Coahuila para garantizar que la jornada del próximo domingo se desarrolle bajo condiciones de legalidad y apego a la normatividad vigente.