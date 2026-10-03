Ramos Arizpe impulsa a jóvenes con más de $750 mil en estímulos

Los apoyos están dirigidos a jóvenes que destacan en actividades académicas, deportivas, artísticas, culturales, sociales, científicas y tecnológicas

Más de 250 jóvenes de Ramos Arizpe fueron beneficiados con estímulos económicos por un monto conjunto superior a 750 mil pesos, como parte del programa estatal Jóvenes Pa’ Delante 2026, cuya segunda entrega se realizó en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC).

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, informó que el programa dispone este año de una bolsa estatal de 15 millones de pesos para 5 mil beneficiarios, cada uno de los cuales recibe un total de 3 mil pesos distribuidos en dos exhibiciones.

Los apoyos están dirigidos a jóvenes que destacan en actividades académicas, deportivas, artísticas, culturales, sociales, científicas y tecnológicas, además de brindar respaldo para que continúen con su preparación y desarrollo.

Javier Aldrete, director jurídico de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, informó que solamente en Ramos Arizpe se entregaron más de 250 estímulos, que representan una derrama superior a los 750 mil pesos.

Durante el evento, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, destacó que el programa permite reconocer a jóvenes que sobresalen por su liderazgo y dedicación, así como ampliar las oportunidades para quienes requieren apoyo para continuar con su desarrollo.

Andrea González Vigil, alumna de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe y representante de los beneficiarios, señaló que el respaldo económico representa una herramienta para que las nuevas generaciones continúen con su preparación.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el desempeño de los estudiantes y destacó la participación de las instituciones educativas en la formación de jóvenes que posteriormente podrán incorporarse al desarrollo productivo y social del municipio.