Ramos Arizpe ilumina plaza por el Día de la Mujer

Por: Christyan Estrada

03 Marzo 2026, 10:56

El edificio de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fueron iluminados como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer

La Plaza Principal y el edificio de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fueron iluminados como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El acto simbólico fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, junto al secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora; y la síndica de mayoría, Claudia Reyes Méndez.

Durante el evento, autoridades municipales señalaron que el encendido busca visibilizar la conmemoración del 8M y reforzar el llamado a la reflexión sobre la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer se celebra oficialmente el 8 de marzo como una fecha para reconocer la lucha histórica por la equidad y para impulsar acciones que fortalezcan la participación y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

 

