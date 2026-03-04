Ramos Arizpe ilumina plaza por el Día de la Mujer

El edificio de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fueron iluminados como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer

El acto simbólico fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, junto al secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora; y la síndica de mayoría, Claudia Reyes Méndez.

Durante el evento, autoridades municipales señalaron que el encendido busca visibilizar la conmemoración del 8M y reforzar el llamado a la reflexión sobre la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer se celebra oficialmente el 8 de marzo como una fecha para reconocer la lucha histórica por la equidad y para impulsar acciones que fortalezcan la participación y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.