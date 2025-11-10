Ramos Arizpe estrenará su primera Clínica de Salud Popular

Cada clínica tendrá capacidad para atender hasta 12 mil habitantes al año, seleccionados mediante estudios socioeconómicos.

El municipio de Ramos Arizpe se alista para poner en marcha la primera Clínica de Salud Popular, ubicada en la colonia Analco, como parte de una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para acercar servicios médicos gratuitos a la población que no cuenta con seguridad social.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que la clínica de Analco —junto con la que se construye en Plaza Pistaches— forma parte de un modelo de atención médica integral que busca llevar consultas, medicamentos y estudios básicos directamente a las colonias más pobladas del municipio.

Cada clínica tendrá capacidad para atender hasta 12 mil habitantes al año, seleccionados mediante estudios socioeconómicos que permitan priorizar a quienes carecen de acceso a servicios médicos.

Entre los servicios que ofrecerá la nueva unidad se incluyen consultas generales, atención dental, entrega gratuita de medicamentos, estudios de laboratorio, pruebas de VIH, distribución de lentes y atención por telemedicina, con especialistas que brindarán seguimiento a distancia.

Gutiérrez Merino destacó que este modelo se inspira en el programa estatal de Salud Popular, que opera en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, y que busca fortalecer la prevención y atención primaria en comunidades urbanas y rurales.

La inauguración oficial de la Clínica de Salud Popular de Analco se prevé para las próximas semanas, con la meta de iniciar operaciones antes de que concluya el año.