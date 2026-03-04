Ramos Arizpe estrenará camiones recolectores y contenedores

La entrega oficial está prevista para este día y forma parte de una estrategia para fortalecer el servicio de limpieza urbana

El municipio de Ramos Arizpe incorporará este miércoles dos camiones recolectores modelo 2026, al sistema de recolección de basura de la ciudad; además, implementará un sistema de contenedores especiales para desechos voluminosos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La entrega oficial está prevista para este día y forma parte de una estrategia para fortalecer el servicio de limpieza urbana. Los nuevos camiones estarán destinados a la recolección ordinaria y también a la operación de un sistema dual que permitirá recoger objetos que no son retirados por las rutas convencionales.

El programa contempla la instalación inicial de siete contenedores metálicos móviles de aproximadamente dos por dos metros, con capacidad de hasta una tonelada cada uno.

Estos estarán ubicados en puntos estratégicos para que la ciudadanía pueda depositar muebles, llantas u otros residuos de gran tamaño que no recoge el camión habitual.

Los contenedores serán atendidos diariamente mediante un camión especial diseñado para ese fin, y el número de unidades se incrementará conforme aumente la demanda en colonias del municipio.

Además, el alcalde confirmó que también entrará en operación una nueva barredora municipal, la cual ha estado en periodo de prueba y ahora funcionará de manera permanente para reforzar las labores de limpieza en vialidades principales.