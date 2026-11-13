Ramos Arizpe espera ventas por $12 millones durante el Buen Fin

Canaco estima un incremento de entre 10 y 15% en las ventas respecto al año pasado. Pantallas, electrodomésticos, celulares, computadoras y ropa, lo más buscado

Los establecimientos comerciales de Ramos Arizpe esperan alcanzar ventas cercanas a los 12 millones de pesos durante el Buen Fin, con un crecimiento estimado de entre 10 y 15 por ciento respecto al año anterior, informó Mario Aguirre Rangel, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el municipio.

El representante empresarial explicó que la proyección corresponde a un universo de aproximadamente 220 negocios locales considerados por el organismo, sin incluir las operaciones de grandes cadenas comerciales.

De acuerdo con Aguirre Rangel, las ventas tomadas como referencia rondan los 10 millones de pesos, mientras que para esta edición del Buen Fin los comerciantes buscan elevar la derrama económica hasta los 12 millones, impulsados por las promociones y el incremento del consumo previo a la temporada navideña.

Entre los artículos que tradicionalmente registran mayor demanda durante esta jornada comercial destacan las pantallas, electrodomésticos, teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles y equipos de cómputo, además de ropa y otros productos de uso personal.

El presidente de Canaco señaló que los beneficios económicos también se extienden al sector servicios, particularmente a restaurantes y establecimientos de hospedaje, que pueden registrar un aumento en el consumo y la llegada de visitantes durante estos días.

Uno de los puntos que el organismo empresarial seguirá de cerca será el comportamiento comercial del sector poniente de Ramos Arizpe, donde, de acuerdo con Aguirre Rangel, las ventas han registrado incrementos anuales de aproximadamente 30 por ciento.

La expectativa es conocer si esta zona mantiene su tendencia de crecimiento durante la actual edición del Buen Fin, ante la expansión de la actividad comercial y el consumo en ese sector del municipio.

Las estimaciones de Canaco reflejan las expectativas de los negocios locales para esta temporada de descuentos, considerada una oportunidad para incrementar las ventas antes de las compras navideñas.