Ramos Arizpe espera 30,000 visitantes en Festival de la Catrina

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la Plaza de Armas reunirá a productores de tamales y pan de pulque, emprendedoras y artistas

Hasta 30 mil visitantes y una derrama económica de aproximadamente 2 millones de pesos espera recibir Ramos Arizpe durante el Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza de Armas, con actividades culturales, gastronómicas y tradicionales por el Día de Muertos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la programación del festival, que contará con 50 expositores gastronómicos, de los cuales 35 ofrecerán distintas variedades de tamales y 15 comercializarán pan de pulque, además de la participación de más de 30 mujeres emprendedoras.

La celebración busca atraer a familias de Saltillo, Arteaga, Monterrey y otros municipios de la región, al tiempo que representa una oportunidad para incrementar las ventas de comerciantes y productores locales antes de la temporada decembrina.

“Estamos rescatando nuestras tradiciones con estos eventos del Festival de la Catrina y el Día de Muertos. Está pensado en que las familias disfruten y compartan en familia”, expresó el presidente municipal.

Habrá callejoneada, concurso de catrinas y altares

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre a las 18:30 horas con una callejoneada por la calle Allende hasta la Plaza de Armas, en la que participarán jardines de niños, instituciones educativas y agrupaciones culturales.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que se instalarán 14 altares de muertos elaborados por escuelas y organizaciones locales, además de una ofrenda especial dedicada al general Eulalio Gutiérrez.

Uno de los principales atractivos será el concurso de catrinas y catrines, cuya pasarela y premiación se realizarán el mismo viernes, con premios de 6 mil pesos para el primer lugar, 4 mil para el segundo y 2 mil para el tercero.

La convocatoria está dirigida a participantes de Ramos Arizpe a partir de los seis años de edad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre en la Casa de la Cultura, en horarios de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, el festival abrirá de las 12:00 a las 22:00 horas, con venta de alimentos, presentaciones artísticas, música, bailables tradicionales y exposición de altares.

Para el cierre, el domingo 1 de noviembre se contempla la presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado, de las 19:00 a las 20:00 horas, como parte de las actividades que buscan mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos en Ramos Arizpe.