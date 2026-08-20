Ramos Arizpe equipa Plaza Huanusco con áreas de convivencia

También fue instalado un módulo de juegos infantiles con resbaladilla y columpios, además de mesas y techumbres destinadas a la convivencia de las familias

La construcción de la nueva Plaza Huanusco avanza con la instalación de juegos infantiles, luminarias, bancas y áreas de convivencia, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Instalan juegos y mobiliario urbano

Los trabajos ya incluyen andadores de concreto, alumbrado, depósitos para basura y mobiliario urbano distribuido en diferentes puntos del espacio.

También fue instalado un módulo de juegos infantiles con resbaladilla y columpios, además de mesas y techumbres destinadas a la convivencia de las familias.

La obra contempla además la plantación de árboles y el acondicionamiento general de las distintas áreas de la plaza.

Buscan recuperar espacio para las familias

Gutiérrez Merino señaló que la intención es recuperar un espacio que anteriormente contaba con infraestructura limitada y convertirlo en un punto de uso cotidiano para niñas, niños, jóvenes y adultos.

“Estamos recuperando espacios para que nuestros niños tengan dónde jugar y para que las familias puedan salir, convivir y disfrutar de su colonia”, expresó.

El proyecto forma parte de las obras de mejoramiento de espacios públicos que actualmente se desarrollan en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Una vez concluida, la Plaza Huanusco contará con áreas recreativas, iluminación, mobiliario y zonas de descanso para los habitantes del sector.