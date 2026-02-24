Ramos Arizpe donará predios para instalación de cuarteles

El edil destacó que tras los recientes hechos de violencia registrados en otras entidades del país, en la región se reforzaron accesos y puntos estratégicos

El municipio de Ramos Arizpe donará terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional para la construcción de cuarteles permanentes, con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas federales y fortalecer el esquema de seguridad en la región Sureste de Coahuila.

Municipio identifica predios para Ejército y Guardia Nacional

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que ya se encuentran identificados dos predios, uno destinado al Ejército Mexicano y otro a la Guardia Nacional, los cuales están en proceso de revisión y rectificación jurídica.

Añadió que incluso se analiza la posibilidad de ampliar la superficie disponible para facilitar la instalación de ambas bases militares, a fin de cubrir los requerimientos operativos y logísticos que demandan este tipo de complejos.

Coordinación estatal y federal fortalece modelo de seguridad

La decisión forma parte de la coordinación permanente entre el municipio, el Gobierno del Estado y las fuerzas federales, en el marco del modelo de seguridad que se aplica en Coahuila.

El edil destacó que tras los recientes hechos de violencia registrados en otras entidades del país, en la región se reforzaron accesos y puntos estratégicos sin que se reportaran incidentes.

Refuerzan vigilancia en puntos estratégicos de la región

Señaló que en días recientes se realizaron recorridos y revisiones en distintos puntos, incluidos el Centro Penitenciario, el ejido Paredón y el arco de seguridad, como parte de las acciones preventivas implementadas por instrucciones del gobernador y en coordinación con la Fiscalía estatal.

El alcalde subrayó que la instalación de cuarteles permanentes permitirá consolidar la presencia operativa del Ejército y la Guardia Nacional en la zona industrial y urbana de Ramos Arizpe, considerada estratégica por su actividad económica.

Indicó que ya se han sostenido varias reuniones con representantes de ambas instituciones para definir los requerimientos técnicos y avanzar en el proceso.

Buscan mantener blindaje en la región Sureste

Con estas acciones, el municipio busca mantener el blindaje de la región Sureste y fortalecer la estrategia de seguridad conjunta que involucra a corporaciones municipales, estatales y federales.