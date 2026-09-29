Ramos Arizpe destaca percepción de seguridad del 83.1%

Cuerpos de seguridad local reforzaron las labores de patrullaje para salvaguardar el bienestar de las familias habitantes.

Ramos Arizpe mantiene sus operativos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos en un contexto en el que el 83.1 por ciento de los adultos consultados en la zona urbana que comparte con Saltillo percibe seguridad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) difundidos en julio de 2026.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el indicador y señaló que conservar la tranquilidad de las familias exige mantener la presencia policial en las calles y la coordinación con las corporaciones estatales y federales.

Aunque la medición del INEGI incluye a Ramos Arizpe, el porcentaje corresponde al conjunto del área urbana evaluada y no representa un resultado estadístico exclusivo del municipio.

“Es un dato alentador para nuestra región, pero también una responsabilidad. La seguridad se cuida todos los días: con policías atentos, con respuesta a la gente y trabajando en equipo con el Estado y la Federación”, expresó el alcalde.

Por su parte, Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los elementos mantienen patrullajes en distintos sectores y atienden las solicitudes de los habitantes para identificar puntos y horarios que requieren mayor vigilancia.

Explicó que los reportes ciudadanos permiten orientar la presencia de las unidades hacia las zonas donde se detectan situaciones que requieren atención preventiva.

El Gobierno Municipal señaló que continuará con los recorridos policiales y la coordinación con otras corporaciones para atender los reportes de seguridad en Ramos Arizpe.