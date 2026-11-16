Los interesados deberán acudir directamente a las cajas receptoras de EMAS, consultar el saldo pendiente y liquidar el importe correspondiente

Las familias de Ramos Arizpe que acumulen tres meses o más de adeudo en el servicio de agua potable podrán liquidar sus cuentas con un descuento del 50 por ciento a partir del martes 17 de noviembre, mediante un programa de regularización que permanecerá vigente hasta el 16 de diciembre.

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) informó que la promoción denominada Todos por Más Agua al Corriente también contempla una reducción del 25 por ciento para los establecimientos comerciales clasificados en las categorías A y B que presenten el mismo periodo mínimo de adeudo.

Usuarios deberán liquidar el adeudo en un solo pago

El beneficio permitirá a los usuarios regularizar sus cuentas mediante un solo pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a la promoción.

Para obtener el descuento, los interesados deberán acudir directamente a las cajas receptoras de EMAS, consultar el saldo pendiente y liquidar el importe correspondiente en una sola exhibición.

El organismo precisó que la promoción no podrá combinarse con otros descuentos y tampoco será aplicable a cuentas que tengan convenios de pago incumplidos.

Programa estará vigente hasta el 16 de diciembre

El programa surge a partir de un exhorto aprobado por el Cabildo de Ramos Arizpe, con el propósito de facilitar la regularización de los pagos pendientes tanto en viviendas como en establecimientos comerciales.

La campaña tendrá una duración de 30 días, del 17 de noviembre al 16 de diciembre, periodo durante el cual los usuarios que cumplan con los requisitos podrán solicitar la aplicación del descuento.

EMAS invitó a los usuarios con adeudos de tres meses o más a revisar sus estados de cuenta y realizar el trámite dentro del plazo establecido para aprovechar la reducción en el monto que deberán pagar.