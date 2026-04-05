Ramos Arizpe concentra nuevas inversiones industriales

El municipio también registra crecimiento en parques industriales, donde empresas ya instaladas continúan ampliando sus operaciones

El municipio de Ramos Arizpe se mantiene como uno de los principales polos industriales de Coahuila, con la llegada de nuevas inversiones y la expansión de empresas que fortalecen su capacidad productiva y la generación de empleos.

Coordinación impulsa desarrollo económico

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la coordinación entre autoridades estatales y municipales ha permitido consolidar condiciones de seguridad, infraestructura y certeza para el sector empresarial, factores que han incentivado la instalación de compañías en la región.

Nuevas inversiones y generación de empleos

Entre los proyectos recientes destaca la empresa Infinitum Electric, que invierte alrededor de 18 millones de dólares y contempla la creación de más de 130 empleos directos, así como la llegada de la firma Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, que proyecta generar hasta 600 puestos de trabajo.

Además, se anunció la incorporación de Daktronics, compañía especializada en sistemas de comunicación digital y pantallas LED, lo que representa una diversificación de la industria local hacia sectores tecnológicos.

El municipio también registra crecimiento en parques industriales, donde empresas ya instaladas continúan ampliando sus operaciones, lo que refuerza la cadena de suministro en sectores como el automotriz y la manufactura.

Diálogo con empresas fortalece condiciones

Autoridades locales señalaron que el diálogo constante con el sector empresarial ha permitido atender temas relacionados con seguridad, movilidad e infraestructura, con el objetivo de sostener el ritmo de crecimiento económico.

Ramos Arizpe se posiciona así como un punto estratégico para la inversión en el estado, con un desarrollo industrial que impacta directamente en la oferta laboral y en la dinámica económica de la región sureste de Coahuila.